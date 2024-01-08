تعرّض مطعم لاطلاق نار.. هذا ما حصل ليلا في عكار

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تعرّض مطعم ابو العبد في بلدة الدوسة عكار لاطلاق نار ليلا من قبل مجهولين ما أدى لتضرر الواجهات الزجاجية له ولم يفد عن وقوع إصابات، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".يذكر ان صاحب المطعم من التابعية السورية.