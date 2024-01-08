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لبنان

تعرّض مطعم لاطلاق نار.. هذا ما حصل ليلا في عكار

Lebanon 24
08-01-2024 | 00:13
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تعرّض مطعم ابو العبد في بلدة الدوسة عكار لاطلاق نار ليلا من قبل مجهولين ما أدى لتضرر الواجهات الزجاجية له ولم يفد عن وقوع إصابات، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".  

يذكر ان صاحب المطعم من التابعية السورية.
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مطعم

عكار

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