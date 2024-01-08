جنوب لبنان يشتعل... قذائف فوسفوريّة وسلسلة غارات عنيفة

قصفت مدفعية القوات الاسرائيلية جنوب لبنان وتحديدًا باب ثنية على مدخل بلدة الخيام وتلة العويضة بين عديسة وكفركلا بالقذائف الفوسفورية، ونفذ الطيران الحربي المعادي غارات على أطراف عيتا الشعب، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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وشنت المقاتلات الحربية المعادية قرابة العاشرة وخمس دقائق من صباح اليوم، عدوانا جويا نفذت خلاله سلسلة غارات عنيفة على خلة وردة عند اطراف بلدة عيتا الشعب، ملقية عددا من الصواريخ من نوع جو- ارض أحدث انفجارها دويا ترددت صداه في معظم مناطق الجنوب، وتعالت من جرائه سحب الدخان الكثيف من المنطقة المستهدفة. وشنت المقاتلات الحربية المعادية قرابة العاشرة وخمس دقائق من صباح اليوم، عدوانا جويا نفذت خلاله سلسلة غارات عنيفة على خلة وردة عند اطراف بلدة عيتا الشعب، ملقية عددا من الصواريخ من نوع جو- ارض أحدث انفجارها دويا ترددت صداه في معظم مناطق الجنوب، وتعالت من جرائه سحب الدخان الكثيف من المنطقة المستهدفة.



واستهدفت مسيرة اسرائيلية سيارة في منطقة الطبالة خراج بلدة خربة سلم، وقد هرعت فرق الإطفاء والإسعاف التابعة لجمعية الرسالة الاسلامية إلى المكان.

الى ذلك، نفذت الطائرات الحربية المعادية غارة بين بلدتي مروحين وبلاط.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم موقعا عسكريا لحزب الله في مروحين ومنصة إطلاق صواريخ وبنية تحتية في عيتا الشعب جنوبي لبنان.



كما حلق الطيران الاستطلاعي الاسرائيلي صباح اليوم بكثافة فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط، وبخاصة فوق القرى والبلدات الجنوبية المتاخمة للخط الازرق.

وكان الجيش الإسرائيلي صعد خلال الليل الفائت من اعتداءاته، فأغار منتصف الليل على أطراف بلدة عيتا الشعب، ونفذ غارتين على أطراف موقع الراهب وعيتا الشعب، وغارة على الاودية المحيطة ببلدتي القوزح وبيت ليف في القطاع الاوسط. كما نفذ غارات وهمية فوق بلدة تبنين واخترق جدار الصوت على مستوى منخفض جدا، ما أدى الى تكسير زجاج عدد من من المنازل وواجهات المحال التجارية.



واستهدف العدو الاسرائيلي ليلا، منطقة كركزان شمال شرق بلدة ميس الجبل بالقذائف الفوسفورية، كما قصفت مدفعيته أطراف بلدة حولا.

وبعد منتصف الليل، أغار الطيران الحربي المعادي على الأودية المجاورة لبلدات رامية والقوزح ودبل.

كما أطلق العدو القنابل المضيئة طيلة الليل الفائت فوق القرى والبلدات في القطاعين الغربي والاوسط وصولا الى مشارف مدينة صور.