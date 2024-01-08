مؤتمر صحافي لحمية اليوم في هذا التوقيت

يعقد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم، مؤتمراً صحافياً في المديرية العامة للطيران المدني في المطار، يتناول فيه ما حصل أمس من خرق لشاشات العمل وتعطل نظام جرارات الحقائب، والإجراءات والتدابير الفورية التي اتخذت وتتم متابعتها لإعادة أنظمة العمل إلى وضعها الطبيعي في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت.

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