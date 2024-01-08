بعد طول انتظار.. العاصفة "ايفان" ستضرب لبنان وللمرة الأولى هذا العام ثلوج على هذا الارتفاع

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أشارت صفحة LEBANON WEATHER ONLY عبر "فيسبوك" إلى انه "بعد انتظار وانقطاع طويل للثلوج على مستويات متوسطة تقريبا وتراكمها على الجبال العالية، اسبوع واعد في انتظارنا."وأضافت الصفحة: "تشير الخرائط الجوية الى تأثر منطقة شرق المتوسط بكتل هوائية باردة نسبيا آتية من وسط وشرق القارة الاوروبية عبر تركيا حيث تعمل على تشكيل عدة منخفضات جوية على شكل جبهات ماطرة ابتداء من يوم الثلاثاء وحتى يوم السبت بشكل متفاوت.الامطار ستكون متوسطة الى غزيرة احيانا مترافقة بعواصف رعدية وتساقط حبات البرد.مستوى تساقط الثلوج:1800متر مساء الثلاثاء .1600متر الاربعاء صباحا و 1400 متر مساء.احتمال ليل الاربعاء ان يتدنى مستوى تساقط الثلوج في بعض المناطق لبعض الوقت خصوصا المناطق البقاعية ما بين 900 و1100متر.الخميس 1500متر وفي حال حدوث هطول في المناطق البقاعية خلال بعد الظهر تتساقط ثلوج ممزوجة بالماء .الخميس تخف حدة الامطار خصوصا في الداخل لتعود من جديد ليلا.الجمعة والسبت 1500متر .الثلوج تتدنى عن 1500 متر في وقت الذروة للمتساقطات واحتمال ان تلامس 1300-1400متر.رياح معتدلة الى نشطة خلال العاصفة ما بين 40 و 75 كلم خصوصا ساحلا و شمالا، تحذير من تشكل السيول.موج البحر يصل الى 3 أمتار .وقد أطلقت الصفحة على المنخفض الذي سيضرب لبنان تسمية "ايفان" وهي ليست تسمية رسمية وذلك بسبب انقطاع الثلوج لفترة طويلة وليس لقوته، مشيرة إلى انه اعتيادي لهذا الوقت من العام.من جهتها، أشارت صفحة الأرصاد الجوية في لبنان ان منخفضا جويا سيضرب لبنان اعتبارا من يوم الأربعاء 19 كانون الثاني غزير الأمطار وستلامس الثلوج الـ 1400 متر للمرة الأولى هذا العام.