حزب معارض منزعج من سلوكيات "الحلفاء"

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لا تزال قوى المعارضة عاجزة عن توحيد موقفها او الاصح عن وضع استراتيجية مشتركة لمواجهة "حزب الله" ومعارضته بشكل اساسي، خصوصا وان الانزعاج بدأ يسيطر على بعض مكوناتها من سلوك مكونات اخرى..وبحسب مصادر مطلعة فإن حزبا سياديا اساسيا منزعج من اداء باقي حلفائه في المعارضة بسبب عدم اتخاذهم اي مواقف حازمة وعلنية من تحركات "حزب الله" ومن عملية قصف الضاحية الجنوبية ووجود قيادات فلسطينية فيها.وترى المصادر ان هذا الانزعاج يعود الى شعور هذا الحزب بأنه بات بشكل دائم رأس الحربة وفي واجهة المعارضة الاعلامية في الوقت الذي تسيطر الاعتبارات السياسية والاعلامية على سلوكيات باقي الاحزاب المعارضة .