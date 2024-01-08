Advertisement

لبنان

"رسائل" من شمال الليطاني

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
08-01-2024 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1149852-638402988143802726.jpg
Doc-P-1149852-638402988143802726.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بدا واضحا في الايام القليلة الماضية أن اسرائيل تحاول القيام ببعض الإستهدافات الشكلية شمال نهر الليطاني في جنوب لبنان من دون ان تصيب ايا من المواطنين او حتى تقصف هدفا تابعا لـ"حزب الله".
وتقول المصادر "إن هذه الاستهدافات توحي بأن تل ابيب تريد ايصال رسالة واضحة بأن شكل الحرب سيكون مشابهاً لما هي عليه في غزة في حال تم الوصول الى حرب شاملة على الجبهة اللبنانية".
Advertisement
وترى المصادر "أن تهديدات الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله بتوسيع الحرب ردت عليها اسرائيل ميدانيا بإستهدافات عميقة جغرافيا لكن غير مؤذية فعليا، فهل تستمر الرسائل بين الطرفين ام تتوسع الحرب في الايام المقبلة؟

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:49 | 2024-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:08 | 2024-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:09 | 2024-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2024-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:24 | 2024-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2024-01-08
03:52 | 2024-01-08
03:45 | 2024-01-08
03:42 | 2024-01-08
03:41 | 2024-01-08
03:37 | 2024-01-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24