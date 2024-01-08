"رسائل" من شمال الليطاني

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بدا واضحا في الايام القليلة الماضية أن اسرائيل تحاول القيام ببعض الإستهدافات الشكلية شمال نهر الليطاني في جنوب لبنان من دون ان تصيب ايا من المواطنين او حتى تقصف هدفا تابعا لـ"حزب الله".وتقول المصادر "إن هذه الاستهدافات توحي بأن تل ابيب تريد ايصال رسالة واضحة بأن شكل الحرب سيكون مشابهاً لما هي عليه في غزة في حال تم الوصول الى حرب شاملة على الجبهة اللبنانية".وترى المصادر "أن تهديدات الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله بتوسيع الحرب ردت عليها اسرائيل ميدانيا بإستهدافات عميقة جغرافيا لكن غير مؤذية فعليا، فهل تستمر الرسائل بين الطرفين ام تتوسع الحرب في الايام المقبلة؟