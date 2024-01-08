تريث ميقاتي يلقى صدى إيجابيا

لفت مصدر تربوي الى أن قرار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالتريث في توقيع القانون المتعلق بالأساتذة المتقاعدين في المدارس الخاصة، كان له صدى إيجابي لناحية الأخذ بعين الإعتبار آراء المدارس الكاثوليكية وإداراتها ولجانها التربوية. وأضاف المصدر أن التريث في التوقيع كان منطلقاً لبداية النقاش الجدي في هذا الموضوع، الذي من المفترض أن يصل الى خواتيم إيجابية بين المدارس الخاصة والوزارة والاساتذة والأهل لما فيه مصلحة الجميع وخاصةً الأساتذة المتقاعدين، مع الإبقاء على خصوصية المدارس المالية.

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