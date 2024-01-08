اتحاد كرة السلة: تدابير حاسمة متوقعة والا التوقيف

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يتجه الإتحاد اللبناني لكرة السلة الى وضع معايير صارمة لتصرفات المدربين والأجهزة الفنية وحتى اللاعبين، حيث أكد مصدر معني في كرة السلة اللبنانية أن التصرفات غير اللائقة للمدربين واللاعبين وحتى الجمهور في آخر مباريات وخاصة بين الهومنتمن والمريميين والحكمة والأنطونية، نمت عن إنعدام الروح الرياضية، بحيث ظهر أحد المدربين الذي من المفترض أن يكون مثالا في الأخلاق والإنضباط والمناقبية في فيديو من كاميرات المراقبة داخل الكواليس وهو ينهال بالضرب على وجه أحد فنيي الفريق الخصم وكأنه في حلبة مصارعة.الإتحاد اللبناني، وبحسب المصدر، سيتخذ تدابير حاسمة تتعلق بالإنضباط لكي تستطيع أن يكمل بطولة لبنان من دون إشكالات قد تتسبب بقضايا تتطور الى حساسيات بين الجماهير، والا سوف يعمد الى إيقاف البطولة أم إستكمالها من دون جمهور .