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لبنان

الوزير الطامح مبتعد عن الاعلام

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
08-01-2024 | 02:45
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قام أحد الوزراء في الآونة الأخيرة بخطوة إلى الوراء على مستوى نشاطه الإعلامي، خصوصاً بعدما رفع من سقف زياراته ولقاءاته في الخارج، الأمر الذي وضعته جهات في بيئته ضمن إطار "التعبئة السياسية" للقيام بأدوار في مراحل مقبلة.
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المصدر: لبنان 24
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