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لبنان

تململ في صفوف القوى الامنية

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
08-01-2024 | 03:15
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ذكرت مصادر مطلعة أنّ هناك امتعاضًا في صفوف القوى الأمنية بسبب تراجع قيمة الرواتب المحولة هذا الشهر بناء على سعر دولار 89500 ليرة لبنانية بدلاً من دولار الـ85500 الذي كان آخر سعر صرف على منصة "صيرفة" قبل إيقاف العمل بها أوائل شهر آب الماضي.
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ولفتت المصادر إلى أنّ العسكريين لم يتقاضوا الـ100 دولار التي وُعدوا بها.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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