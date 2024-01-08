الحرب في غزة ستستمر طوال العام الجاري... ومخاوف أميركية من "فتح جبهة أخرى في لبنان"

يواصل الجيش الإسرائيلي الانتقال إلى المرحلة الثالثة من العمليات القتالية التي تستهدف المناطق الشمالية في قطاع غزة، والتي تشمل تنفيذ غارات خاطفة وعمليات اقتحام ومداهمات محددة، في حين يتم تركيز الهجمات المكثفة على المخيمات الوسطى والانتشار الواسع للقوات في جنوب قطاع غزة.

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وأكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، أن حالة الحرب في غزة ستستمر على مدى العام الجاري وسينعكس الأمر على الساحات الأخرى بما في ذلك الضفة الغربية.

وفي غضون ذلك، يصل وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إلى إسرائيل، مساء الاثنين، في زيارته الخامسة منذ اندلاع الحرب في 7 تشرين الاول، وفقا لمراسل "الحرة".

وستنصب زيارته على الحرب على الجبهة الشمالية والحرب على غزة، حيث أكد موقف بلاده الرافض لترحيل الفلسطينيين عن ديارهم في قطاع غزة، بعد أن تم إبعاد حوالي مليون شخص عن منازلهم.

وكان وزراء في حكومة، بنيامين نتانياهو، أعربوا عن رغبتهم في ترحيل فلسطينيين عن غزة والاستيطان فيها، الأمر الذي أبدت الخارجية الأميركية تحفظها العميق عليه.

وفي مسعى لتخفيف الانتقادات الدولية الموجهة لإسرائيل، قال رئيس الدولة، إسحق هرتسوغ، إن هذه الدعوات لا تعبر عن موقف الحكومة الإسرائيلية أو البرلمان الإسرائيلي أو الجمهور الإسرائيلي.

وعلى صعيد الجبهة الشمالية مع لبنان، سيعمل الوزير الأميركي على احتواء التدهور الأمني والسعي إلى تسوية سياسية تُبعد حزب الله عن الحدود وتسمح للسكان الإسرائيليين بالعودة الى ديارهم.

وقال بلينكن "من الواضح أن إسرائيل ليست مهتمة بالتصعيد، لكن عليها أن تدافع عن نفسها".

ولفتت القناة 12 الإسرائيلية إلى تصاعد المخاوف الأميركية من "فتح جبهة أخرى في لبنان"، في إشارة إلى تصاعد المواجهات لحرب شاملة مع حزب الله، وذلك في ظل المحادثات المكوكية التي أجراها المبعوث الأميركي، آموس هوكستين، بهذا الشأن.

ومن المفترض أن يبدأ بلينكن محادثاته، الثلاثاء، مع المسؤولين في إسرائيل ومن ثم سيتوجه إلى رام الله حيث سيلتقي مع رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس.