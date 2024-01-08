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لبنان

زينون: لتجديد القرار المتعلق باستبدال قوارير الغاز

Lebanon 24
08-01-2024 | 03:12
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دعا رئيس نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته فريد زينون، وزير الطاقة وليد فياض، الى "ضرورة تجديد القرار الصادر في العام 2015  والمتعلق باستبدال قوارير الغاز المنزلي، خصوصا بعد انتشار ظاهرة قوارير الغاز المهترئة من قبل النازحين السوريين الذين ادخلوا الى الاسواق اللبنانية ما يقارب مليون ونصف قارورة سورية قديمة".

 

واشار في بيان  الى ان "عملية الاستبدال لغاية اليوم مستمرة، بحيث تم استبدال 4,5 ملايين قارورة غاز اصبحت موجودة في السوق اللبنانية".

 

ولفت الى ان "القرار الاساسي كان يشمل اربعة ملايين قارورة لكن منذ اشهر عدة تم تجديده ليصل الى بعد اشهر الى عدد 5 مليون قارورة جديدة، وذلك بعدما اخرج العديد من الناس قوارير كانت اكثر من 30عاما موضوعة في المنازل والمخازن نظرا الى الحاجة اليها، اضافة الى قوارير يأتي بها النازحون السوريون من بلدهم، لذا لا يمكن اليوم حصر عملية الاستبدال برقم محدد لحين الانتهاء من ظاهرة القوارير السورية المهترئة".

 

وختم:"ان رسم الاستبدال المحدد بدولار عن كل قارورة ما زال ساريا، علما ان عملية الاستبدال تخضع لرقابة دقيقة من وزارة الطاقة ومعهد البحوث وثلاث شركات عينتها الوزارة كما تشمل الرقابة التصنيع والتسليم واستيفاء الرسوم وتلف القوارير القديمة".

( الوكالة الوطنية)

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