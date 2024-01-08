Advertisement

لبنان

حربٌ جديدة في ميدان الجنوب!

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
08-01-2024 | 03:45
A-
A+
Doc-P-1149902-638403062339930152.jpg
Doc-P-1149902-638403062339930152.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تحدّثت مصادر ميدانية في جنوب لبنان عن أنّ حركة الطائرات المُسيرة الإسرائيلية المرصودة بشكل علنيّ، شهدت تراجعاً ملحوظاً خلال اليومين الماضيين.
مصادر معنيّة بالشؤون العسكرية ربطت هذا التراجع بالضربة التي تلقتها قاعدة ميرون الجوية العسكرية الإسرائيلية والتي من الممكن أن تكون ساهمت في إحداث إرباك بحركة المُسيرات وقيادة التحكم بها.
Advertisement
وبحسب المصادر، فإنَّ الميدان بات يشهدُ "حرباً إستخباراتية" أكثر من "حربٍ ميدانية"، وهنا يكمن التنافس بين "حزب الله" والعدو الإسرائيلي الذي يعملُ على تعزيز خروقاتهِ في لبنان في أكثر من ميدان.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:08 | 2024-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:49 | 2024-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2024-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:44 | 2024-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:16 | 2024-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2024-01-08
08:11 | 2024-01-08
08:07 | 2024-01-08
08:00 | 2024-01-08
07:47 | 2024-01-08
07:15 | 2024-01-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24