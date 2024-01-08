حربٌ جديدة في ميدان الجنوب!

تحدّثت مصادر ميدانية في جنوب لبنان عن أنّ حركة الطائرات المُسيرة الإسرائيلية المرصودة بشكل علنيّ، شهدت تراجعاً ملحوظاً خلال اليومين الماضيين.

مصادر معنيّة بالشؤون العسكرية ربطت هذا التراجع بالضربة التي تلقتها قاعدة ميرون الجوية العسكرية الإسرائيلية والتي من الممكن أن تكون ساهمت في إحداث إرباك بحركة المُسيرات وقيادة التحكم بها.

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وبحسب المصادر، فإنَّ الميدان بات يشهدُ "حرباً إستخباراتية" أكثر من "حربٍ ميدانية"، وهنا يكمن التنافس بين "حزب الله" والعدو الإسرائيلي الذي يعملُ على تعزيز خروقاتهِ في لبنان في أكثر من ميدان.