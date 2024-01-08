سلبوه 11 الف دولار وفروا الى جهة مجهولة.. هذا ما حصل فجراً في عكار

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أقدم مجهولون فجر اليوم على متن سيارة سوداء على ضرب المواطن ر.أ وسلبه مبلغا ماليا قدّر بحوالى ١١ ألف دولار أميركي وذلك في خراج بلدة بينو - الكروم في عكّار، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وقد نُقل بعدها إلى أحد مستشفيات المنطقة للعلاج