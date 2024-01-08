Advertisement

لبنان

آخر خبر من مزارع شبعا.. صاروخٌ قصف هؤلاء!

Lebanon 24
08-01-2024 | 05:41
A-
A+
Doc-P-1149980-638403149113779687.jpg
Doc-P-1149980-638403149113779687.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت وسائل إعلام إسرائيليّة، اليوم الإثنين، عن تعرض قوّة هندسية تابعة للجيش الإسرائيلي في منطقة مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، لقصفٍ بواسطة صاروخ مضاد للدروع، جرى إطلاقه من لبنان اليوم.
Advertisement
وأشارت التقارير الإسرائيلية إلى أن القصف أسفر عن إصابة عدد من أفراد القوة وتم نقلهم إلى مستشفيات داخل فلسطين المحتلة لتلقي العلاج.
وتتزامن هذه التقارير مع إعلان "حزب الله"، ظهر اليوم، إستهداف موقع رويسات العلم في مزارع شبعا عند الساعة 11.40 ظهراً، وتأكيده تحقيق إصابات مؤكدة فيه.
إلى ذلك، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيليّة أن مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي نفذت هجمات على بنى تحتية ومواقع عسكرية تابعة لــ"حزب الله" في جنوب لبنان.
وذكر متحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أن الهجمات التي حصلت جاءت رداّ على القصف الذي طال مستعمرة كريات شمونة في وقتٍ سابق. 
وكانت الصحيفة الإسرائيلية تحدثت عن إستهداف المستعمرة المذكورة بصاروخ مضاد للدروع، ونقلت عن بلدية كريات شمونة قولها إن القصف لم يُسفر عن وقوع إصابات كما أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع أضرار. 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:08 | 2024-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:49 | 2024-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2024-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:44 | 2024-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:16 | 2024-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2024-01-08
08:11 | 2024-01-08
08:07 | 2024-01-08
08:00 | 2024-01-08
07:47 | 2024-01-08
07:15 | 2024-01-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24