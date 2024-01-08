آخر خبر من مزارع شبعا.. صاروخٌ قصف هؤلاء!

كشفت وسائل إعلام إسرائيليّة، اليوم الإثنين، عن تعرض قوّة هندسية تابعة للجيش الإسرائيلي في منطقة مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، لقصفٍ بواسطة صاروخ مضاد للدروع، جرى إطلاقه من لبنان اليوم.

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وأشارت التقارير الإسرائيلية إلى أن القصف أسفر عن إصابة عدد من أفراد القوة وتم نقلهم إلى مستشفيات داخل فلسطين المحتلة لتلقي العلاج.

وتتزامن هذه التقارير مع إعلان "حزب الله"، ظهر اليوم، إستهداف موقع رويسات العلم في مزارع شبعا عند الساعة 11.40 ظهراً، وتأكيده تحقيق إصابات مؤكدة فيه.

إلى ذلك، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيليّة أن مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي نفذت هجمات على بنى تحتية ومواقع عسكرية تابعة لــ"حزب الله" في جنوب لبنان.

وذكر متحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أن الهجمات التي حصلت جاءت رداّ على القصف الذي طال مستعمرة كريات شمونة في وقتٍ سابق.

وكانت الصحيفة الإسرائيلية تحدثت عن إستهداف المستعمرة المذكورة بصاروخ مضاد للدروع، ونقلت عن بلدية كريات شمونة قولها إن القصف لم يُسفر عن وقوع إصابات كما أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع أضرار.