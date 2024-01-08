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لبنان

هوكشتاين سيزور بيروت في هذا الموعد

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
08-01-2024 | 05:57
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كشفت مصادر معنية أنّ المبعوث الأميركي لشؤون أمن الطاقة العالمي ومستشار الرئيس الأميركيّ آموس هوكشتاين، سيزور بيروت هذا الأسبوع.
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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08/01/2024 15:16:22 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

آموس هوكشتاين

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