غالانت يحذّر "الحزب".. ماذا قال عن غزة وبيروت؟

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وقال غالانت لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، إن سبب الهجمات الإسرائيلية القوية هو "شدة التهديد الذي تواجهه إسرائيل"، حسب زعمه.



وأضاف: "الهدف ليس فقط تدمير حماس التي تدعمها إيران، بل العمل بقوة كبيرة لردع الأعداء المحتملين الآخرين، حلفاء طهران أيضاً، بما في ذلك حزب الله".



وأكدّ أن "مفهوم الدفاع بالنسبة لإسرائيل تغيّر بعد الحرب وأحداث السابع من تشرين الأول"، مضيفاً: "وجهة نظري الأساسية هي أننا نقاتل محوراً وليس عدواً واحداً. وإيران تقوم ببناء قوة عسكرية حول إسرائيل من أجل استخدامها ضدنا". قال وزير دفاع العدو الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الاثنين، إن إسرائيل تتجه إلى المرحلة الثالثة من الحرب على قطاع غزة والتي ستشهد خفضاً لمستوى العمليات العسكرية المكثفة والانتقال نحو العمليات الخاصة، لكنها ستكون مرحلة أطول من المرحلتين السابقتين.وقال غالانت لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، إن سبب الهجمات الإسرائيلية القوية هو "شدة التهديد الذي تواجهه إسرائيل"، حسب زعمه.وأضاف: "الهدف ليس فقط تدمير حماس التي تدعمها إيران، بل العمل بقوة كبيرة لردع الأعداء المحتملين الآخرين، حلفاء طهران أيضاً، بما في ذلك حزب الله".وأكدّ أن "مفهوم الدفاع بالنسبة لإسرائيل تغيّر بعد الحرب وأحداث السابع من تشرين الأول"، مضيفاً: "وجهة نظري الأساسية هي أننا نقاتل محوراً وليس عدواً واحداً. وإيران تقوم ببناء قوة عسكرية حول إسرائيل من أجل استخدامها ضدنا".

وشدد على أن "إسرائيل لن تتخلى عن أهدافها المتمثلة في تدمير حماس وإنهاء سيطرتها على غزة، وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين"، وفق ما جاء بالصحيفة الأميركية.

وعن مواجهة حزب الله، أكد غالانت أن "إسرائيل لا تخشى الحرب مع حزب الله في لبنان"، محذراً من أن "الدمار في غزة يمكن نسخه ولصقه في بيروت".



ولفت في حديثه للصحيفة إلى أنه "في حين أن أولوية إسرائيل ليست التورط في حرب مع حزب الله، فإن 80 ألف شخص بحاجة إلى أن يتمكنوا من العودة إلى منازلهم بأمان، وبالتالي إذا فشلت كل الطرق الأخرى، فنحن على استعداد للتضحية".



وأضاف: "إنهم يرون ما يحدث في غزة... إنهم يعرفون أنه يمكننا نسخه ولصقه في بيروت". (العربية + روسيا اليوم)