إستشهاد مسؤول بارز في "حزب الله".. من هو وكيف إغتالته إسرائيل؟ (فيديو)

نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدرٍ أمنيّ لبنانيّ قوله إنّ الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة رباعية الدفع في بلدة خربة سلم، أدّت إلى استشهاد مسؤول ميداني في "حزب الله".



بدورها، ذكرت قناة "الحدث" أنَّ "المسؤول الذي تمّ استهدافه تابع لفرقة الرضوان في الحزب"، ويُدعى "و.الطويل" المُلقّب بـ"جواد".

مشاهد متداولة لسيارة القيادي في فرقة #الرضوان التابعة لـ #حزب_الله وسام الطويل بعد استهدافها بقصف إسرائيلي على جنوب #لبنان#الحدث pic.twitter.com/9XjvxG6aVO — ا لـحـدث (@AlHadath) January 8, 2024 Advertisement

وكانت معلومات "لبنان24" ذكرت أنّ عملية الإستهداف حصلت بواسطة طائرة مُسيرة في منطقة الطبالة - خراج بلدة خربة سلم.

مصادر "حزب الله" نفت لـ"لبنان24" أن يكون الإستهداف قد أدى إلى سقوط شهيدٍ ثانٍ إلى جانب الطويل، مشيرة إلى أنّ الأخير كان بمفرده في السيارة ولم يكن معه أيّ شخصٍ آخر.