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لبنان

بعدما اغتالته إسرائيل.. "حزب الله" ينعى شهيده وسام الطويل

Lebanon 24
08-01-2024 | 06:49
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نعى "حزب الله"، اليوم الإثنين، الشهيد وسام حسن طويل (الحاج جواد) الذي اغتاله العدو الإسرائيلي بغارة استهدفت سيارته في بلدة خربة سلم - جنوب لبنان.
 
ولفت الحزب إلى أن طويل هو من البلدة ذاتها التي استشهد فيها. 
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