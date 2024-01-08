بعدما اغتالته إسرائيل.. "حزب الله" ينعى شهيده وسام الطويل

نعى "حزب الله"، اليوم الإثنين، الشهيد وسام حسن طويل (الحاج جواد) الذي اغتاله العدو الإسرائيلي بغارة استهدفت سيارته في بلدة خربة سلم - جنوب لبنان.

ولفت الحزب إلى أن طويل هو من البلدة ذاتها التي استشهد فيها.