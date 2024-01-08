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لبنان
قرار جديد بحق رئيسة دائرة الإمتحانات في وزارة التربية.. ماذا فيه؟
Lebanon 24
08-01-2024
|
06:43
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أصدرت الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة القاضي ماهر شعيتو قراراً قضى بفسخ قرار تخلية سبيل رئيسة دائرة الامتحانات وأمينة سرّ لجنة المعادلات ما قبل التعليم الجامعي في وزارة التربية أمل شعبان، الموقوفة رهن التحقيق في ملف معادلات الشهادات الجامعية لعدد من الطلاب العراقيين، ما يعني إبقاء شعبان قيد التوقيف وإعادة الملف الى قاضي التحقيق.
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وكان المدّعي العام المالية القاضي علي إبراهيم أحال الأسبوع الماضي قرار تخلية سبيل شعبان، الصادر عن قاضي التحقيق في بيروت أسعد بيرم الى الهيئة الاتهامية لاتخاذ القرار المناسب بشأن تخلية السبيل من عدمه.
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