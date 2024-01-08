نشاط السراي.. ميقاتي يلتقي وزير الخارجية ووفداً كويتياً

إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب ظهر اليوم في السرايا.

وقال الوزير بعد اللقاء: "عرضنا الوضع في الجنوب والمساعي القائمة، حيث التقينا في نهاية الاسبوع وزير خارجية الاتحاد الاوروبي وبحثنا الوضع في الجنوب كما سنلتقي وزيرة خارجية المانيا، وكما هو معروف فان الولايات المتحدة اوكلت الى اموس هوكشتين متابعة الوضع، وفي حال كانت لديه امور ايجابية سيزور لبنان في وقت لاحق، وقد ابلغنا الجميع اننا على استعداد لتنفيذ القرار 1701 بحذافيره، اي اننا يجب العودة الى خط الهدنة لعام 1949 مما يعني انسحاب اسرائيل من كافة الاراضي اللبنانية وان توقف خروقاتها البرية والبحرية والجوية، واذ طبقت هذه الامور فان ليس لدى لبنان اي مشكلة، وهذا ما تبلغه الحكومة اللبنانية للجميع، ومن الممكن ان يزور لبنان عدد من وزراء خارجية بعض الدول وسنعلن عنهم في الوقت المناسب".

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المر

واستقبل رئيس الحكومة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والدفاع الأسبق الياس المر والنائب ميشال المر.

وقال الوزير المر إن الزيارة لدولة الرئيس ميقاتي بروتوكولية بعد عودته الى لبنان وتقديم استقالته من منصبه في مؤسسة الانتربول في جنيف.

المعهد العربي للتخطيط

واستقبل الرئيس ميقاتي وفداً من المعهد العربي للتخطيط في الكويت برئاسة الدكتور عبد الله فهد الشامي الذي قال بعد اللقاء: "عرضنا القضايا العامة وخاصة السياسية منها وانعكاساتها على القطر العربي، ومعدلات النمو التي حققتها الحكومة اللبنانية خلال السنة الماضية، وان شاء الله بدأ لبنان يستعيد توازنه الاقتصادي وهناك فرص جيدة تحدث عنها رئيس الحكومة وتوازنات جديدة في الاقتصاد اللبناني، فالتصحيح الاقتصادي بدأ وهذا مؤشر جيد لما كانت عليه الازمة في السنوات السابقة، واليوم نطمح الى استقرار سياسي بشكل عام يؤدي الى استقرار اقتصادي، لان لبنان يستأهل كل خير، وان شاء الله فان الحكومة تقوم بواجباتها والتعافي يحتاج الى صبر ولبنان في مرحلة التعافي.

وعن المشاريع المستقبلية للمعهد قال: "لدينا مشاريع مع "جمعية العزم والسعادة الاجتماعية" ونحن في صدد اطلاق مبادرات لمساعدة المبادرين في لبنان لان الدور الأساسي للمعهد ان يكون هناك تنمية للقدرات في الدول العربية كافة.

وفد بقاعصفرين

كما استقبل الرئيس ميقاتي وفداً من بلدية ومخاتير منطقة بقاعصفرين ولجنة فاعليات الضنية في حضور الامين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد المصطفى والامين العام الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير، وجرى البحث في شؤون المنطقة الانمائية لا سيما انشاء برك للمياه في منطقة بقاعصفرين من اجل ري الاراضي الزراعية في المنطقة.

واستقبل الرئيس ميقاتي رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم المهندس هاشم حيدر.

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صورٌ من لقاءات الرّئيس ميقاتي اليوم:

اللقاء مع وزير الخارجيّة:

اللقاء مع المر:

اللقاء مع ا لمعهد العربي للتخطيط:

اللقاء مع رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم: