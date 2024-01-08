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لبنان

في جبيل... عاملة اثيوبية جثة في أحد المنازل!

Lebanon 24
08-01-2024 | 07:03
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأنه عثر على جثة عاملة اثيوبية في أحد المنازل في بلدة اده قضاء جبيل بالقرب من مشاريع زراعية.

وتوجّهت الى المكان القوى الأمنية والأدلة الجنائية للكشف على الجثة ومعرفة ملابسات الوفاة.
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جبيل

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