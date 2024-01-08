في جبيل... عاملة اثيوبية جثة في أحد المنازل!

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأنه عثر على جثة عاملة اثيوبية في أحد المنازل في بلدة اده قضاء جبيل بالقرب من مشاريع زراعية.



وتوجّهت الى المكان القوى الأمنية والأدلة الجنائية للكشف على الجثة ومعرفة ملابسات الوفاة.

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