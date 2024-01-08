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لبنان
جنبلاط أبرق الى ماكرون ومارتن أوبري معزياً بوفاة جاك ديلور
Lebanon 24
08-01-2024
|
07:11
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أبرق رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، معزيا بوفاة الرئيس السابق للمفوضية الأوروبية جاك ديلور.
وجاء في برقية جنبلاط:"تلقيت ببالغ التأثر خبر وفاة الرئيس السابق للمفوضية الأوروبية السيد جاك ديلور. إنني أحيي روحه الرؤيوية والتزامه بأوروبا قوية مبنية على التعاون والتضامن بين شعوبها، ولكن ملتزمة بالتقدم الاجتماعي والانفتاح على العالم أجمع.
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وفي مواجهة التصاعد المقلق لليمين المتطرف، فإن القيم التي أثرت في رؤيته لأوروبا يجب أن تلهم الزعماء الأوروبيين، لأن ديلور، كما قلت بحق، نجح في التوفيق بين أوروبا ومستقبلها على خطى بناة التاريخ العظماء، وما زلت آمل أن يكون دور فرنسا وأوروبا في بناء عالم أكثر عدالة، أمرا أساسيا".
كما أبرق جنبلاط إلى عمدة مدينة ليل الفرنسية السيدة مارتن أوبري، معزيا بوفاة والدها، السيد جاك ديلور. وجاء في الرسالة:
"تأثرت بشدة بوفاة والدك السيد جاك ديلور. لقد نجح رجل الدولة العظيم، والشخصية البارزة في اليسار الفرنسي، ببراعة وإصرار في تشكيل معالم أوروبا المعاصرة. لم يكن يفتقر إلى أي شيء لإنجاز المهمة التي حددها لنفسه، لا الرؤية ولا الجرأة ولا المثابرة من أجل الوصول إلى أوروبا موحدة وقوية بفضل التضامن بين الشعوب الأوروبية والسعي نحو التقدم الاجتماعي.
يجب الحفاظ على إرث السيد ديلور من أجل خير أوروبا، كي لا نفقد الأمل في عالم يهيمن عليه الظلم والحروب، لأن من دون العدالة، كيف يمكننا أن نأمل في السلام؟".
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