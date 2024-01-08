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لبنان

يُعادل رتبة لواء".. آخر المعلومات عن قياديّ "حزب الله" المُستهدف في الجنوب!

Lebanon 24
08-01-2024 | 07:12
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تحدثت تقارير عديدة عن وسام الطويل، القياديّ الذي اغتالته إسرائيل، اليوم الإثنين، بقصفٍ طال سيارته في بلدة خربة سلم، جنوب لبنان. 

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وكالة "فرانس برس" أشارت إلى أن الشهيد الطويل المُلقب بـ"جواد" والذي نعاه الحزب في بيان رسمي، كان يتولى مسؤولية إدارة عمليات "حزب الله" في الجنوب. 

بدورها، نقلت وكالة "رويترز" عن 3 مصادر أمنية قولها إنّ الطويل كان قائداً كبيراً في قوّة الرضوان التابعة لـ"حزب الله". 

في المقابل، تحدث وسائل إعلامٍ إسرائيلية عن أن الطويل هو المسؤول عن إطلاق صواريخ "حزب الله" على قاعدة ميرون الجوية العسكرية قبل يومين، مشيرة إلى أنّ القيادي المستهدف يعادل رتبة لواء في الجيش الاسرائيلي.

وكانت معلومات "لبنان24" ذكرت أنّ عملية الإستهداف حصلت بواسطة طائرة مُسيرة في منطقة الطبالة - خراج بلدة خربة سلم. 

مصادر "حزب الله" نفت لـ"لبنان24" أن يكون الإستهداف قد أدى إلى سقوط شهيدٍ ثانٍ إلى جانب الطويل، مشيرة إلى أنّ الأخير كان بمفرده في السيارة ولم يكن معه أيّ شخصٍ آخر. 

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