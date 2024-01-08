ما فعله بنفسه داخل سيّارته غير عادي.. هذا ما حصل في بعلبك!

اقدم المواطن ح. ي. (في العقد الخامس من العمر) على إطلاق النار على عنقه من مسدس حربي، داخل سيارته بالقرب من مستشفى دار الأمل الجامعي في بعلبك، وما لبث ان فارق الحياة.



وقد فتحت القوى الامنية تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادثة. (الوكالة الوطنية)

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