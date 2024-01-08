Advertisement

لبنان

ما فعله بنفسه داخل سيّارته غير عادي.. هذا ما حصل في بعلبك!

Lebanon 24
08-01-2024 | 07:15
A-
A+
Doc-P-1150015-638403215150317161.jpg
Doc-P-1150015-638403215150317161.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اقدم المواطن ح. ي. (في العقد الخامس من العمر) على إطلاق النار على عنقه من مسدس حربي، داخل سيارته بالقرب من مستشفى دار الأمل الجامعي في بعلبك، وما لبث ان فارق الحياة.

وقد فتحت القوى الامنية تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادثة. (الوكالة الوطنية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
توقيف ٣ مطلوبين وضبط أسلحة حربية وكمية كبيرة من المخدرات والذخائر في حي الشراونة- بعلبك (الجيش اللبناني)
lebanon 24
08/01/2024 18:36:23 Lebanon 24 Lebanon 24
في بعلبك.. مجهولون يطلقون النار على شاب
lebanon 24
08/01/2024 18:36:23 Lebanon 24 Lebanon 24
"روح قلب وعيون إمّو".. تعرّفوا إلى ملك جمال لبنان 2024 وهذه المهام التي سيقوم بها طيلة مدّة ولايته
lebanon 24
08/01/2024 18:36:23 Lebanon 24 Lebanon 24
حزب الله: استهدفنا ‌‏‌‌‌عند الساعة 15:35 من بعد ظهر يوم الاثنين موقع ‏رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأوقعنا فيه إصابات مؤكدة
lebanon 24
08/01/2024 18:36:23 Lebanon 24 Lebanon 24

بعلبك

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:08 | 2024-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:49 | 2024-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2024-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:24 | 2024-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:34 | 2024-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:01 | 2024-01-08
11:22 | 2024-01-08
11:13 | 2024-01-08
11:06 | 2024-01-08
10:58 | 2024-01-08
10:55 | 2024-01-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24