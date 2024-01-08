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لبنان
ما فعله بنفسه داخل سيّارته غير عادي.. هذا ما حصل في بعلبك!
Lebanon 24
08-01-2024
|
07:15
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اقدم المواطن ح. ي. (في العقد الخامس من العمر) على إطلاق النار على عنقه من مسدس حربي، داخل سيارته بالقرب من مستشفى دار الأمل الجامعي في بعلبك، وما لبث ان فارق الحياة.
وقد فتحت القوى الامنية تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادثة. (الوكالة الوطنية)
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