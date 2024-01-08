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لبنان

بعد عملية اغتيال الطويل... نتنياهو: "حزب الله" كان مخطئاًً جداً

Lebanon 24
08-01-2024 | 08:07
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، إن "حزب الله ظن أن إسرائيل بيت عنكبوت وفجأة رأى أي "عنكبوت" يتحدث عنه".

جاء ذلك خلال تفقده وحدة "ديفورا" الإسرائيلية على الحدود مع لبنان رفقة وزير الاقتصاد نير بركات، وفق قناة "كان" التابعة لهيئة البث الرسمية.
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وقال نتنياهو: "اخترت القدوم إلى كريات شمونة، بينما نتعرض للقصف بنيران مضادة للدبابات".

وأضاف: "لقد أخطأ حزب الله في تقديرنا في عام 2006، وهو يرتكب خطأً كبيراً في حقنا حتى الآن".

وتابع نتنياهو: "لقد ظن حزب الله أننا بيت عنكبوت، وفجأة رأى أي عنكبوت هذا. إنه يرى هنا قوة هائلة، وتصميمًا على القيام بكل ما يلزم لاستعادة الأمن في الشمال، وأنا أقول لكم: هذه هي سياستي".

ومضى بقوله مخاطبا الجنود الإسرائيليين: "سنبذل قصارى جهدنا لاستعادة الأمن في الشمال والسماح لعائلاتكم، لأن الكثير منكم من المنطقة، بالعودة إلى ديارهم بأمان وتعلمون أنه لا يمكن العبث معنا، وسنفعل كل ما هو ضروري. نحن بالطبع نفضل أن يتم ذلك دون معركة واسعة، لكن هذا لن يوقفنا".

وجاءت تصريحات نتنياهو، بعد وقت قصير من إعلان "حزب الله" عن اغتيال القيادي العسكري بالحزب وسام حسن طويل "الحاج جواد"، في هجوم بطائرة إسرائيلية بدون طيار استهدفت سيارة في منطقة بلدة خربة سلم جنوب لبنان.
 
المصدر: سبوتنيك

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