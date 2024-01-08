فرعية اللجان تابعت درس اقتراح قانون التغطية الصحية الشاملة

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وبعد الجلسة، قال النائب عبدالله: "اليوم هو الاجتماع الثاني للجنة الفرعية لاقتراح قانون التغطية الصحية الشاملة وما يسمى بالاطار العادي "البطاقة الصحية". تم تشكيل لجنة فرعية في آخر اجتماع للجان النيابية بتوجيه ودعم من دولة الرئيس نبيه بري، هذا الاقتراح الذي قدمناه كلقاء ديموقراطي بالتشاور مع كل اصحاب الاختصاص سابقا، اي الذين عملوا على هذا الملف الدكتور عاطف مجدلاني، الدكتور محمد خليفة، والوزير غسان حاصباني والدكتور عاصم عراجي". عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس اقتراح القانون الرامي الى انشاء نظام الرعاية الصحية الشاملة الالزامية، جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب بلال عبد الله وحضور وزير الصحة الدكتور فراس الابيض والاعضاء النواب.وبعد الجلسة، قال النائب عبدالله: "اليوم هو الاجتماع الثاني للجنة الفرعية لاقتراح قانون التغطية الصحية الشاملة وما يسمى بالاطار العادي "البطاقة الصحية". تم تشكيل لجنة فرعية في آخر اجتماع للجان النيابية بتوجيه ودعم من دولة الرئيس نبيه بري، هذا الاقتراح الذي قدمناه كلقاء ديموقراطي بالتشاور مع كل اصحاب الاختصاص سابقا، اي الذين عملوا على هذا الملف الدكتور عاطف مجدلاني، الدكتور محمد خليفة، والوزير غسان حاصباني والدكتور عاصم عراجي".

واضاف: "واليوم نحن امام اقتراح قانون بدأنا بدراسته تفصيليا، الهدف منه حماية صحية دائمة وعناية صحية دائمة للشريحة اللبنانية التي لا تمتلك اي تغطية صحية يعني الناس التي هي خارج اطار الضمان والتعاونية والمؤسسات الامنية العسكرية او صناديق التعاضد، على أمل ان في المستقبل، اذا نجح هذا النظام ان يكون اكثر شمولية".



اضاف: "تداولنا اليوم بوجود وزير الصحة وممثلي وزارة المالية بالمبدأ الاساسي، ألا وهو كيف يدار هذا النظام، ماذا يغطي، كيفية تأمين التمويل والالزامية منه، كيف سيكون هناك تطوير لادائه وكيفية الحفاظ على التوازن المالي، وكيف سيكون هناك انسجام تشريعي بين المواد الواردة فيه والقوانين المرعية الاجراء مع التركيز على دور وزارة الصحة".

وتابع عبدالله" "اعتقد اننا سنأخذ وقتنا في نقاش تفصيلي ودقيق لهذا الاقتراح لكي يكون محافظا على المعايير العلمية والمنحى الاجتماعي و العدالة الاجتماعية ومساهمة القادر في المجتمع لتطبيب غير القادر، ومساعدة الدولة في هذا الملف. وهدفنا ان نعود بالشعب اللبناني الى مستوى الرعاية الصحية والعناية الطبية التي كان يلقاها قبل الازمة. نأمل ان نقوم بذلك ونحققه مع النواب في اللجنة الفرعية، ولاحقا مع الهيئة العامة. هو موضوع وطني شامل وسيكون لدينا جلسات متتالية".