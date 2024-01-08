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لبنان

مكتب فضل الله يعلن عن أول أيام شهر رجب

Lebanon 24
08-01-2024 | 08:42
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أعلن المكتب الشرعي في مؤسسة العلامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله في بيان ان "يوم الجمعة الواقع فيه 12 كانون الثاني هو أول أيام شهر رجب بناءً على المبنى الفقهي لسماحته، بالاعتماد على الحسابات الفلكية الدقيقة مع إمكانية الرؤية".
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