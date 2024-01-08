Advertisement

لبنان

هذا ما فعله "حزب الله" في موقع حدب البستان الإسرائيلي

Lebanon 24
08-01-2024 | 08:39
A-
A+
Doc-P-1150034-638403256511134421.jpeg
Doc-P-1150034-638403256511134421.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

استهدفت المقاومة الإسلامية على دفعتين موقع حدب البستان الإسرائيلي بصاروخ بركان وعدد من القذائف الصاروخية ما أدى إلى اندلع حرائق بداخله.

وعلى الفور قام الطيران الحربي الإسرائيلي بالتحليق فوق المنطقة .
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ظهرَ فيها مع نصرالله.. صورة تُنشر لأول مرّة لقيادي "حزب الله" وسام الطويل
lebanon 24
08/01/2024 18:37:09 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: الاستراتيجية الإسرائيلية الآن هي الانتقام من حزب الله (العربية)
lebanon 24
08/01/2024 18:37:09 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" يعلن موعد تشييع الشهيد وسام طويل
lebanon 24
08/01/2024 18:37:09 Lebanon 24 Lebanon 24
حزب الله: استهدفنا ‌‏‌‌‌عند الساعة 15:35 من بعد ظهر يوم الاثنين موقع ‏رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأوقعنا فيه إصابات مؤكدة
lebanon 24
08/01/2024 18:37:09 Lebanon 24 Lebanon 24

حزب

الله

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:08 | 2024-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:49 | 2024-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2024-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:24 | 2024-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:34 | 2024-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:01 | 2024-01-08
11:22 | 2024-01-08
11:13 | 2024-01-08
11:06 | 2024-01-08
10:58 | 2024-01-08
10:55 | 2024-01-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24