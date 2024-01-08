هذا ما فعله "حزب الله" في موقع حدب البستان الإسرائيلي



استهدفت المقاومة الإسلامية على دفعتين موقع حدب البستان الإسرائيلي بصاروخ بركان وعدد من القذائف الصاروخية ما أدى إلى اندلع حرائق بداخله.



وعلى الفور قام الطيران الحربي الإسرائيلي بالتحليق فوق المنطقة .

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