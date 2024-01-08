Advertisement

لبنان

علامة: اجتمعنا اليوم مع وزير الطاقة.. وهذا ما تم بحثه

Lebanon 24
08-01-2024 | 08:56
A-
A+
Doc-P-1150036-638403267884591927.jpeg
Doc-P-1150036-638403267884591927.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب رئيس لجنة شؤون الخارجية والمغتربين النائب فادي علامة على منصة "إكس": "إجتمعنا اليوم والزملاء نواب بعبدا مع وزير الطاقة لبحث ملف حوض الغدير والفيضانات المتكررة والبحث في تفعيل الاتفاقية المتعلقة بإنماء ضواحي بيروت والتنسيق مع مجلس الإنماء والإعمار عبر مجلس الوزراء لتنفيذ الدراسة المتعلقة بالغدير وصولا لإيجاد حل نهائي للتخفيف عن المنطقة والأهالي".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:08 | 2024-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:49 | 2024-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2024-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:24 | 2024-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:34 | 2024-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:01 | 2024-01-08
11:22 | 2024-01-08
11:13 | 2024-01-08
11:06 | 2024-01-08
10:58 | 2024-01-08
10:55 | 2024-01-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24