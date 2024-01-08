علامة: اجتمعنا اليوم مع وزير الطاقة.. وهذا ما تم بحثه

كتب رئيس لجنة شؤون الخارجية والمغتربين النائب فادي علامة على منصة "إكس": "إجتمعنا اليوم والزملاء نواب بعبدا مع وزير الطاقة لبحث ملف حوض الغدير والفيضانات المتكررة والبحث في تفعيل الاتفاقية المتعلقة بإنماء ضواحي بيروت والتنسيق مع مجلس الإنماء والإعمار عبر مجلس الوزراء لتنفيذ الدراسة المتعلقة بالغدير وصولا لإيجاد حل نهائي للتخفيف عن المنطقة والأهالي".

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