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لبنان

باسيل يقدّم التعازي لقائد الجيش بوفاة والدته

Lebanon 24
08-01-2024 | 09:07
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قدّم رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، التعازي لقائد الجيش جوزيف عون، بوفاة والدته السيدة هدى ابراهيم مخلوطه.
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تعازي ووفيات

باسيل

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