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لبنان

بو حبيب: لا حلّ إلا بالتطبيق الكامل للقرار 1701

Lebanon 24
08-01-2024 | 09:11
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 استقبل وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، سفير المانيا في لبنان جورج شتوكل - شتيلفريد.
 
 
وخلال اللقاء، قال بوحيبب: "نعوّل على دور المانيا الصديقة في وقف التصعيد والحؤول دون تمدد الصراع".
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واكد بو حبيب خلال استقباله المنسقة العامة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، انه "لا يمكن للحل إلا ان يكون سياسيا ودبلوماسيا من خلال التطبيق الكامل للقرار ١٧٠١ أي عبر الانسحاب الاسرائيلي من كافة الأراضي  اللبنانية المحتلة ووقف الخروقات البرية والبحرية والجوية".
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