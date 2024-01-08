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لبنان

التوتر جنوباً مستمر... إليكم آخر المستجدات

Lebanon 24
08-01-2024 | 09:59
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لا يزال التوتر على الجبهة الجنوبية سيد الموقف وسط سلسلة اعتداءات إسرائيلية على القرى الحدودية.

إذ أفادت مندوبة لبنان 24 بأن العدو الإسرائيلي شنّ غارة بين الضهيرة وعلما الشعب نقطة 44، مع تسجيل قصف عنيف في القطاع الغربي.
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كما استهدف القصف المدفعي الاسرائيلي اطراف منطقة الطباسين، الناقورة،  أطراف راميا بيت ليف، حمى راشيا الفخار وبين طير حرفا والجبين.

وبحسب المعلومات، تمّ استهداف منزل بالضهيرة بقذيفة مدفعية.
 
كما أطلقت قذائف معادية من موقع الجرداح على اطراف جبل بلاط- مروحين.

من جهتها، أعلنت "المقاومة الإسلامية" في بيان "استهداف ‌‏‌موقع ‏رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأوقعنا فيه إصابات مؤكدة".
 
كما أعلنت "المقاومة" أن ‌‏‌‌‌‏مجاهديها استهدفوا تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع جل العلام بالأسلحة الصاروخية وأوقعوا أفراده بين قتيل وجريح، واستهدفوا تجمعاً آخر في شتولا بالأسلحة المناسبة وأوقعوا أفراده بين قتيل وجريح.
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