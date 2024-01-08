بعد اختراقها أمس.. شاشات المغادرة والوصول في المطار عادت إلى العمل (صورة)

عادت شاشات المغادرة والوصول في مطار بيروت إلى العمل بشكل طبيعي، بعد ظهر اليوم، بعد أن كانت تعرّضت لهجوم سيبراني منذ الأمس الأحد.



وجال المدير العام للطيران المدني المهندس فادي الحسن مع الصحافيين، في أرجاء المطار للتأكد من عودة الأمور إلى طبيعتها. (الوكالة الوطنية)

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