أرسلان قدّم التعازي لقائد الجيش بوفاة والدته

قدّم رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان التعازي لقائد الجيش العماد جوزيف عون بوفاة والدته في كنيسة سان تيريز - الفياضية، يرافقه وفد من قيادة الحزب.

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