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لبنان

أرسلان قدّم التعازي لقائد الجيش بوفاة والدته

Lebanon 24
08-01-2024 | 10:14
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 قدّم رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان التعازي لقائد الجيش العماد جوزيف عون بوفاة والدته في كنيسة سان تيريز - الفياضية، يرافقه وفد من قيادة الحزب.
 
 
 
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لبنان

تعازي ووفيات

ارسلان

قائد الجيش

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