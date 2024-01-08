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لبنان

"حزب الله" يعلن موعد تشييع الشهيد وسام طويل

Lebanon 24
08-01-2024 | 10:58
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صدر عن "المقاومة الإسلامية" البيان التالي: "بكل فخر واعتزاز تزف المقاومة الإسلامية الشهيد القائد وسام حسن طويل "الحاج جواد"، من بلدة خربة سلم جنوب لبنان والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس".

وأضاف البيان: "أنتم مدعوون للمشاركة في تشييعه المبارك يوم غدٍ الثلاثاء 09/01/2024 الساعة 01:30 ظهرًا، بلدة خربة سلم". 
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