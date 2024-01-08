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لبنان

قتيل وجرحى بإطلاق نار.. هذا ما حصل في طرابلس

Lebanon 24
08-01-2024 | 10:55
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أقدم ٣ اشخاص على متن دراجة نارية في محلة حي الشعراني في منطقة القبة - طرابلس، بإطلاق النار على المدعو "ع.د" و "خ.د" مما ادى الى اصابة الاول في ظهره واصابة الاخير بعنقه فتوفي على الفور، فيما فر مطلقي النار الى جهه مجهولة، بحسب ما أفادت به مندوبة "لبنان24".
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وبحسب المعلومات، فإن والدة "ع.د" اصيبت بطلق ناري عن طريق الخطأ في وجهها، وقد وصفت اصابتها بالطفيفة.

ونقل الجريح والقتيل الى مستشفى طرابلس الحكومي في القبة، وقد حضرت القوى الامنية وقوة من الجيش الى المكان، والعمل جاري على تعقب مطلقي النار.

وبحسب مندوبة "لبنان24"، فإن اطلاق النار جاء نتيجة اشكال سابق.
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