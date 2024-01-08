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لبنان

في بعلبك.. مجهولون يطلقون النار على شاب

Lebanon 24
08-01-2024 | 11:06
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أطلق مجهولون النار على الشاب "ب.م" على طريق بلدة مقنة - قضاء بعلبك، وأصابوه بطلق ناري في ساقه، فتم نقله إلى إحدى مستشفيات المنطقة للمعالجة.
 
وفتحت القوى الأمنية تحقيقا لمعرفة هوية الفاعلين.
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مقنة

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