"ضابط كبير في حزب الله".. من هو وسام الطويل وماذا نعرف عن "قوة الرضوان"؟

شكّلت حادثة إغتيال القيادي في "حزب الله" الشهيد وسام الطويل، اليوم الإثنين، منعطفاً جديداً في الحرب القائمة بين الحزب والعدو الإسرائيلي الذي تبين أنهُ يمعن في تكريس سياسة الإغتيالات خصوصاً تلك التي تطال القادة الميدانيين في جنوب لبنان.

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وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن القيادي الطويل مسؤولٌ عن إطلاق النار على قاعدة ميرون الجوية، مشيرة إلى أنه من أبرز القادة في وحدة "الرضوان" الخاصة بالحزب.



وتمثّل "الرضوان" قوة "النخبة" في حزب الله، وتنقل منصة "بلينكس" الإماراتية عن خبراء قولهم إن لتلك القوة "مهمات مُعقدة وغير عادية"، أما الصحف الإسرائيلية فتقول إن "القوة هي رأس الحربة في حزب الله، وتلقت تدريبات عالية، ولديها خبرة عسكرية واسعة وأسلحة متطورة للغاية تتلقاها باستمرار من الإيرانيين".



فمن هو وسام الطويل؟ وماذا نعرف عن قوة الرضوان؟ وكيف تضع إسرائيل العين عليها؟



"الضابط الكبير".. من هو؟



وصفت القناة 12 الإسرائيلية الطويل بأنه "الضابط الكبير" الذي استُشهد في لبنان.



الغارة التي طالت الطويل نفذتها مسيرة إسرائيلية قرابة الـ10 والربع صباح الإثنين، في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان.



وقال مصدر أمني، تحدث لـ"رويترز"، إن "هذه ضربة مؤلمة للغاية"، فيما رجّح مصدر آخر أن "تتصاعد المواجهات" على الجبهة بين لبنان وإسرائيل عقب الضربة.



وكان الطويل نائب قائد قوة الرضوان وأحد كبار التشكيل الميداني للتنظيم برمته، وسبق أن التقى قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني سابقاً، الذي استهدفته الولايات المتحدة الأميركية في العراق عام 2020.



وبعد وقت قصير من عملية الاغتيال التي طالت الطويل، دوّت صافرات الإنذار في المستوطنات الشمالية، خوفاً من تسلل طائرات معادية.



نتنياهو في جبهة الشمال بنفس وقت الاغتيال



في نفس وقت الاغتيال، كان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في الشمال حاضراً، والتقى مقاتلين من وحدة دافوري، وقال: "سنبذل قصارى جهدنا لاستعادة الأمن في الشمال والعودة إلى ديارنا بأمان، ومعرفة أنه لا يمكن العبث معنا".

وأضاف: "بالطبع نفضّل أن يتم ذلك من دون حملة واسعة النطاق، لكن ذلك لن يوقفنا".



وتابع: "لقد ارتكب حزب الله خطأً فادحاً بحقنا في عام 2006، وهو يرتكب خطأ كبيرا بحقنا حتى الآن. لقد ظن أننا (خيوط عنكبوت)، وفجأة رأى يا له من عنكبوت، إنه يرى هنا قوة هائلة".



"سيندم"

فقد حزب الله أكثر من 130 عنصراً في الضربات الإسرائيلية على جنوب لبنان منذ بدء القصف عبر الحدود في أعقاب بدء الحرب، بحسب "رويترز".



وحذّر الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله إسرائيل في خطابين الأسبوع الماضي من شنّ حرب واسعة ضدّ لبنان، وقال: "من يفكر في الحرب معنا، بكلمة واحدة، سيندم".



قوة الرضوان "تحت القصف" بعد التحذير



يوم 22 تشرين الثاني من عام 2023، استهدفت إسرائيل خلية لـ"حزب الله" في منطقة بيت ياحون في جنوب لبنان، ما أسفر عن مقتل 5 من عناصر حزب الله، أحدهم نجل النائب محمد رعد.



صحيفة "معاريف" الإسرائيلية قالت -حينها-، إن الحادثة أسفرت أيضا عن مقتل خليل جواد شحيمي، مشيرة إلى أنّ الأخير هو "قائد كبير في قوة الرضوان التابعة لحزب الله".



الصحف الإسرائيلية، من بينها "معاريف"، ركّزت على الحادثة، وكان لافتاً إشارتها إلى مقتل شحيمي كونه في "قوة الرضوان"، التي حذّر منها الإسرائيليون بشدّة مراراً وتكراراً وسط توتر جنوب لبنان، الذي بدأ في 8 تشرين الأول تزامناً مع حرب غزة.



لماذا سُميت بـ"الرضوان"؟



سُميت القوة العسكرية لـ"حزب الله" بـ"الرضوان"، تيمنا باسم القائد العسكري السابق في الحزب عماد مغنية، الذي كان يُعرف باسم "الحاج رضوان" والذي اغتيل في سوريا عام 2008.



يُذكر أن القوة كانت تُسمى سابقا باسم "قوات التدخل السريع"، وذلك من خصائص الفرقة، وهي السرية والحرفية والغموض، وفق ما ذكرت مواقع إخبارية لبنانية.



كم عدد عناصر قوة الرضوان؟



المُحلل السياسي اللبناني إبراهيم بيرم قال في حديث سابق لموقع "بلينكس" عن "قوة الرضوان"، إنه ما من أحد يستطيع معرفة عدد أفراد عناصرها بصورة دقيقة، مرجحاً ألّا يتجاوز عدد أفرادها الألف عنصر.



ولفت بيرم إلى أن حزب الله لم يكشف أبداً عن حجم تلك القوة، مشيراً إلى أن ما يُحكى بشأنها، يقوم على ما ينشره الإعلام الإسرائيلي من تقارير.



بدوره، يقول الإعلام الإسرائيلي، إنّ عدد عناصر "قوة الرضوان" يصل إلى ألفين و500 مقاتل، موضحاً أن تلك القوة تجند الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و20 عاماً.



هجمات معقدة وغير عادية



الحديث عن أن قوة "الرضوان" تمثل عناصر "النخبة" في "حزب الله"، يعني أنها تتميز بمهمات مُعقدة وغير عادية، بحسب ما قال بيرم لـ"بلينكس"، وأضاف: "من غير المعروف ما هي المهمات الدقيقة التي تنفذها عناصر قوة الرضوان، لكن المؤكد هو أن حزب الله يدربهم ويجهّزهم كثيرا".



كبيرة الباحثين في معهد دراسات الأمن الإسرائيلي أورنا مزراحي، قالت للقناة الـ12 الإسرائيلية، إنّ "(قوة الرضوان) هي رأس الحربة في مليشيا حزب الله"، مشيرة إلى أن "تلك القوة تلقت تدريبات عالية، كما أن لديها خبرة عسكرية واسعة وأسلحة متطورة للغاية تتلقاها باستمرار من الإيرانيين".



مجموعة تستمد خبرتها من القتال بسوريا



يشير بيرم إلى أن الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن أن "قوة الرضوان" قاتلت في سوريا خلال الحرب التي اندلعت عام 2011، وما لبثت أن عادت إلى لبنان بخبراتها حتى انتشرت عند الحدود مع إسرائيل منذ نحو 4 سنوات.



ولفت المحلل اللبناني إلى أنه لا يمكن تحديد أماكن تلك القوة بالضبط، لأنها تتميز بالسرية التامة، كما أنه من غير الممكن الوصول إلى معطيات دقيقة بشأنها خصوصا أن الحزب لا يتحدث عنها في العلن.



ويوم 20 تشرين الثاني الماضي، ألمحَ تقرير لصحيفة "يسرائيل هيوم" إلى أن عناصر قوة "الرضوان" توجد عند السياج الحدودي مع إسرائيل، مشيراً إلى أن أفضل طريقة لإبعادها عن هناك هي الحرب.

لن ننجر إلى الحرب