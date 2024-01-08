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لبنان

أمرٍ غير مُتوقع حصل مع جنود إسرائيليين قرب لبنان.. تقرير يكشفها!

Lebanon 24
08-01-2024 | 12:23
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قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الإثنين، إنه "إذا اندلعت حرب مع لبنان، فإنه من المتوقع أن يتم إجلاء الجنود الإسرائيليين عبر المروحيات إلى مستشفيات وسط إسرائيل، حيث لن تتمكن مستشفيات الشمال من استيعاب عدد كبير من الجنود المصابين جراء القتال مع حزب الله".
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وفي تقريرٍ لها، قالت الصحيفة إنه "على جبهة القتال في لبنان، كانت مدة الإخلاء لجرحى الجيش الإسرائيلي أطول بكثير مقارنة بإخلاء جنود الجيش المصابين من داخل قطاع غزة".
 
 
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