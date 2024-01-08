مفاجأة عن أمرٍ حصل مع جنود إسرائيليين قرب لبنان.. تقرير يكشفها!

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الإثنين، إنه "إذا اندلعت حرب مع لبنان، فإنه من المتوقع أن يتم إجلاء الجنود الإسرائيليين عبر المروحيات إلى مستشفيات وسط إسرائيل، حيث لن تتمكن مستشفيات الشمال من استيعاب عدد كبير من الجنود المصابين جراء القتال مع حزب الله".

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