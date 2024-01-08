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لبنان

رقمٌ جديد.. كم عنصراً خسر "حزب الله" في سوريا خلال 3 أشهر؟

Lebanon 24
08-01-2024 | 13:15
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ذكرت وكالة "رويترز"، اليوم الإثنين، أنّ 19 مقاتلاً من "حزب الله" استشهدوا في سوريا خلال الـ3 أشهر الماضية، جراء ضرباتٍ جوية إسرائيلية استهدفت مواقع إيرانيّة.
ونقلت الوكالة عن 6 مصادر مطلعة قولها إنّ "إسرائيل تنفذ موجة غير مسبوقة من الضربات القاتلة في سوريا تستهدف شاحنات بضائع وبنية تحتية وأفراداً مشاركين في نقل أسلحة إيران لجماعات متحالفة معها في المنطقة".
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وأوضحت مصادر "رويترز" أنه على الرغم من أن إسرائيل عمدت إلى ضرب أهداف مرتبطة بإيران في سوريا لسنوات، بما في ذلك المناطق التي ينشط فيها "حزب الله"، فإنها تنفذ حالياً غارات جوية أكثر فتكاً وتواتراً تستهدف عمليات نقل الأسلحة الإيرانية وأنظمة الدفاع الجوي في سوريا.
 
المصدر: رويترز
المصدر: (رويترز)

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