بالصورة.. ممثلٌ شهير يلتقي قائد الجيش!

قدّم الممثل اللبناني القدير صلاح تيزاني (أبو سليم) واجب العزاء لقائد الجيش العماد جوزاف عون بوفاة والدته، وذلك في صالون كنيسة سانت تيريز- الفياضية.

وترأس تيزاني وفداً من الممثلين والفنانيين اللبنانيين ضمّ نقيب الممثلين نعمة بدوي والممثل سعد حمدان.