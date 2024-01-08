إعتراف مثير جداً من إسرائيل يخصّ "حزب الله".. إقرأوا ما قيلَ مؤخراً!

يواصلُ الإعلام الإسرائيليّ تقديم قراءاتٍ حول عملية "حزب الله" التي استهدفت قاعدة ميرون الجوية الإسرائيلية، يوم السّبت الماضي.

وفي السياق، أشار المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، عاموس هرئيل، إلى أن المهم في هذه العملية هو الهدف نفسه، أي جبل "ميرون".

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وقدم هرئيل تفاصيل بشأن ما تتضمنه قاعدة "ميرون"، مؤكداً أنه تتمركز فيها وحدة المراقبة الجوية الشمالية، وتتعقب الرادارات كل رحلة في المجال الجوي السوري واللبناني.



وعلّق المحلل العسكري للصحيفة الإسرائيلية بشأن التصعيد عند الجبهة مع لبنان، بالقول إن "إسرائيل" في وضعٍ ترى فيه أن النار المكثف المستمر منذ 3 أشهر في الشمال، والذي أدى إلى إخلاء المستوطنات هناك، "هو الخيار الأقل سوءاً"، في إشارة إلى أن الحرب الأوسع مع حزب الله ستكون تداعياتها أسوء على الشمال والكيان.



وفي السياق نفسه، برزت سلسلة اعترافات إسرائيلية بشأن عملية "ميرون"، إذ اعترفت إسرائيل بتضررها، مؤكدة أن الأضرار مطابقة تماماً لما أكده حزب الله ووثقه في فيديو نشره الإعلام الحربي للمقاومة الإسلامية، والذي يظهر تفاصيل الاستهداف.



وفتح الجيش الإسرائيلي تحقيقاً في الهجوم على القاعدة "في محاولة للحد من مثل هذه الهجمات". إلا أن الإعلام الإسرائيلي كشف أن حزب الله ضرب "ميرون" بصواريخ بعيدة المدى مضادة للدبابات، والتي لا تملك إسرائيل نظاماً لاعتراضها.



وفي اعتراف بالقدرات العسكرية للمقاومة، ذكر الإعلام الإسرائيلي أن حزب الله "مجهز بأجيال أكثر تقدماً من الصواريخ المضادة للدبابات بما فيها صواريخ كورنيت EM".

ووفقاً لنائب رئيس مجلس الأمن القومي سابقاً عيران عتسيون، فإن هذه القدرات تجعل من الحرب معه مكلفة على إسرائيل، إذ إنّ نتيجة هذه الحرب ستكون أضراراً سيسببها "حزب الله". (الميادين نت)