الراعي وباسيل ورعد أبرز الحاضرين.. عون يُواصل تقبل التعازي بوفاة والدته

يواصل العماد جوزاف عون قائد الجيش تقبّل التعازي بوفاة والدته السيدة هدى إبراهيم مخلوطه في صالون كنيسة سانت تيريز- الفياضية، وقد حضر لتقديم التعازي غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، ورئيس مجلس الوزراء السابق تمام سلام،#الجيش_اللبناني #LebaneseArmyhttps://t.co/uOBUpW3EiF pic.twitter.com/0cDaIlGD21
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) January 8, 2024
يواصل العماد جوزاف عون قائد الجيش تقبّل التعازي بوفاة والدته السيدة هدى إبراهيم مخلوطه في صالون كنيسة سانت تيريز- الفياضية، وقد حضر لتقديم التعازي غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، ورئيس مجلس الوزراء السابق تمام سلام،#الجيش_اللبناني #LebaneseArmyhttps://t.co/uOBUpW3EiF pic.twitter.com/0cDaIlGD21