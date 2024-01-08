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لبنان

الراعي وباسيل ورعد أبرز الحاضرين.. عون يُواصل تقبل التعازي بوفاة والدته

Lebanon 24
08-01-2024 | 13:50
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يواصل قائد الجيش العماد جوزاف عون تقبل التعازي بوفاة والدته هدى إبراهيم مخلوطه في صالون كنيسة سانت تيريز- الفياضية.

وحضر معزياً الرئيس تمام سلام، البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وفد من المطارنة الكاثوليك ممثلا بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك البطريرك يوسف العبسي، وفد من المطارنة ممثلا بطريرك الأرمن الأرثوذكس، النائب البطريركي للأرمن الكاثوليك المونسينيور باتريك مراديان ممثلا بطريرك الأرمن الكاثوليك".

وحضر أيضا رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، رئيس كتلة "اللقاء الديمقراطي" رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي تيمور جنبلاط على رأس وفد، وعدد من الوزراء والنواب الحاليين والسابقين والسفراء، ووفد من الملحقين العسكريين العرب والأجانب وفاعليات روحية وقضائية وعسكرية وإعلامية واجتماعية واقتصادية وحزبية وفنية ووفود شعبية.
 
 
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