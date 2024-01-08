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لبنان

ما جديد حادثة خرق المطار؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
08-01-2024 | 14:13
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عُلِم أنَّ بعض المسؤولين المعنيين بقطاع الإتصالات في لبنان، تريّثوا في إبداء أي رأي بشأن حادثة إختراق شاشات مطار رفيق الحريري الدولي، أمس الأحد.
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وذكرت المصادر أنَّ التريث سببه إنتظار التحقيقات القائمة في المطار من أجل إبداء الرأيّ، مشيرة إلى أنّ حادثة الأمس قد تدفع بمختلف شركات الإتصالات والإنترنت في لبنان لمراجعة قواعد الحماية الخاصة بها تفادياً لأي خروقات لاحقة قد تحصل.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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