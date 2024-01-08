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لبنان

قصفٌ يطال منزلاً في الجنوب.. هذه آخر المستجدات الميدانيّة

Lebanon 24
08-01-2024 | 14:17
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ما زال التوترُ مسيطراً على الحدود الجنوبية بين لبنان وفلسطين المُحتلة، حيث نفذ العدو الإسرائيلي اعتداءً جديداً استهدف بلدة محيبيب، مساء اليوم الإثنين.
 
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وقالت مصادر ميدانيّة لـ"لبنان24" إنَّ القصف في البلدة المذكورة إستهدف منزلاً من دون تسجيل أي إصابات.
 
إلى ذلك، ألقى العدو الإسرائيلي قنابل مُضيئة فوق بلدة حولا - بئر المصلبيات، كما رمى أيضاً قنابل مضيئة بين بلدتي حولا ومركبا، فيما أقدم على الخطوة نفسها فوق بلدة علما الشعب. 
 
ومساء أيضاً، قصف جيش العدو أطراف طيرحرفا والجبين بقذائف  من عيار 155 ملم.
 
من جهته، أعلن الجيش الإسرائيليّ أنّ "قواته هاجمت خلية مسلحة في لبنان حاولت إطلاق صواريخ مُضادة للدروع باتجاه إسرائيل". 
 
وزعم جيش العدو أنه هاجمَ أيضاً بنية تحتية تابعة لـ"حزب الله" ومناطق أخرى ضمن الأراضي اللبنانيّة. 
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