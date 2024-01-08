Advertisement

لبنان

أسرارٌ جديدة عن أبرز قياديي "حزب الله".. التفاصيل تُكشف لأول مرّة!

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
08-01-2024 | 14:44
A-
A+
Doc-P-1150126-638403472026564188.jpg
Doc-P-1150126-638403472026564188.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الإثنين، تقريراً جديداً عن القيادي في "حزب الله" وسام الطويل، الذي اغتالته إسرائيل بقصفٍ جوي استهدف سيارتهُ في بلدة خربة سلم - جنوب لبنان.
Advertisement

وقالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمهُ "لبنان24" أنّ الطويل كان "قائداً في "قوة الرضوان" التابعة للحزب"، مرجحة أنّ "يقوم الأخير بالرد على عملية الإغتيال"، وأضافت: "لقد تم وضع الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب على الرغم من أن تل أبيب لم تتبنّ مسؤولية الإغتيال". 

وكشفت الصحيفة أنّ الطويل كان مسؤولاً عن الكمين الذي نفذهُ "حزب الله" عام 2000  في مزارع شبعا واستهدف 3 جنود إسرائيليين هم عدي أفيتان، بنيامين أفراهام وعمر سويد، وأضافت: "حينها، نصب الحزب كميناً للجنود الإسرائيليين وقتلهم واختطف جثثهم قبل أن يعيدهم لإسرائيل عبر صفقة لتبادل الأسرى".

وأشارت الصحيفة إلى أن "الطويل كان أيضاً مسؤولاً عن إختطاف الجنديين إيهود غولدفاسر وإلداد ريغف خلال شهر تموز عام 2006، وذلك في عملية شنت إسرائيل بسببها حرباً ضد لبنان استمرت لـ33 يوماً". 

وزعمت "يديعوت أحرونوت" ايضاً أن "الطويل كان مسؤولاً عن الهجوم الذي وقع في منطقة مجدو داخل إسرائيل في آذار من العام 2023، حيث توغل مسلح هناك وزرع عبوة ناسفة أدى إنفجارها إلى إصابة إسرائيليّ بجروحٍ خطيرة".
المصدر: ترجمة "لبنان 24"

لبنان

خاص

صحافة أجنبية

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:08 | 2024-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2024-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:34 | 2024-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:24 | 2024-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:22 | 2024-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:10 | 2024-01-08
16:55 | 2024-01-08
16:52 | 2024-01-08
16:38 | 2024-01-08
16:00 | 2024-01-08
15:59 | 2024-01-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24