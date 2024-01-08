خبرٌ يهمكم عن "رسوم الميكانيك".. إليكم الجديد

قالت مصادر ناشطة في قطاع تسجيل السيارات أنّ رسوم الميكانيك للعام 2024 متوقفة حتى الآن إلى حين إصدار هيئة إدارة السّير جداول بالرُّسوم الجديدة.

وبحسب المصادر، فإنَّ البحث يجري حالياً لتحديد الأسعار بشكلٍ نهائيّ لطرحها مرّة واحدة، علماً أنَّه من المرجح أن تكون التسعيرة الجديدة وفق دولار منصة "صيرفة" أو أقلّ.