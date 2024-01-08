عملية "الهكر" لأجهزة المطار لم تحصل من الداخل

إستبعد مرجع أمني أن تكون عملية "الهكر" لأجهزة المطار قد تمت من الداخل، وذلك نتيجة التحقيقات التي أجراها أكثر من جهاز أمني وتقاطع المعلومات بينهم، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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