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لبنان
عملية "الهكر" لأجهزة المطار لم تحصل من الداخل
Lebanon 24
08-01-2024
|
17:10
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إستبعد مرجع أمني أن تكون عملية "الهكر" لأجهزة المطار قد تمت من الداخل، وذلك نتيجة التحقيقات التي أجراها أكثر من جهاز أمني وتقاطع المعلومات بينهم، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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