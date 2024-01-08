Advertisement

لبنان

عملية "الهكر" لأجهزة المطار لم تحصل من الداخل

Lebanon 24
08-01-2024 | 17:10
A-
A+
Doc-P-1150168-638403560802232120.jpg
Doc-P-1150168-638403560802232120.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إستبعد مرجع أمني أن تكون عملية "الهكر" لأجهزة المطار قد تمت من الداخل، وذلك نتيجة التحقيقات التي أجراها أكثر من جهاز أمني وتقاطع المعلومات بينهم، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قرصنة المطار... أداة خطيرة في الحرب الاسرائيلية على لبنان؟
lebanon 24
09/01/2024 06:41:10 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الاشغال لـ"لبنان 24": الحركة طبيعية في المطار ونعمل لاعادة الوضع لما كان عليه
lebanon 24
09/01/2024 06:41:10 Lebanon 24 Lebanon 24
المطارنة الموارنة: إطّلعنا على واقع النازحين السوريين في لبنان لناحية ما تبيّن من وجود أسلحة وهو يشكل قنبلة موقوتة للأمن والسلم في لبنان ونطالب بالعمل بشكل صارم من أجل إيجاد حلّ لهذا الأمر وإراحة لبنان من هذا العبء
lebanon 24
09/01/2024 06:41:10 Lebanon 24 Lebanon 24
المطارنة الموارنة اليوم: الحياد يحمي لبنان
lebanon 24
09/01/2024 06:41:10 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

المطار

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:08 | 2024-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2024-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:34 | 2024-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:24 | 2024-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:16 | 2024-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:07 | 2024-01-08
22:04 | 2024-01-08
22:09 | 2024-01-08
22:23 | 2024-01-08
22:50 | 2024-01-08
22:54 | 2024-01-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24